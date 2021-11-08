Поставки газа по "Северному потоку" с момента запуска превысили 430 млрд куб. м

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Более 430 млрд куб. м газа поставлено в Европу по газопроводу "Северный поток" с момента запуска в 2011 году, говорится в сообщении оператора - Nord Stream AG.

"Nord Stream AG в полном объеме выполняет все заявки на транспортировку: с момента начала эксплуатации газопровода "Северный поток" в 2011 году по нему было поставлено в Европу более 430 млрд куб. м газа. В 2020 году Федеральное сетевое агентство Германии вновь подтвердило важную роль газопровода "Северный поток" в обеспечении надежности энергоснабжения Европы", - сказано в сообщении.

Компания ставит своей целью продолжение поддержки энергетической безопасности Европы на протяжении грядущих десятилетий, отмечается в сообщении.

Экспортный газопровод из России в Европу "Северный поток" совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Оператором выступает компания Nord Stream AG, в которой 51% принадлежит дочернему предприятию "Газпрома", по 15,5% - германским Wintershall Dea GmbH и PEGI/E.ON, еще по 9% - нидерландской N. V. Nederlandse Gasunie и французской Engie.