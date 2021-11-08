Си Цзиньпин: власти Китая будут интенсивно содействовать усилению открытости Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Китайское правительство будет форсировать экспериментальные проекты по стимулированию торгово-экономического развития и усилению открытости провинции Хайнань. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай будет проводить форсированные тесты на территории экспериментальных зон и порта свободной торговли Хайнаня, чтобы обеспечить высокую степень открытости", - подчеркнул он, выступая с видеообращением на открытии 4-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE).

По словам Си Цзиньпина, власти КНР намерены активно содействовать формированию нового механизма в области трансграничной торговли услугами, который будет способствовать снятию ограничений для иностранных компаний. "В экспериментальных зонах непрерывно проводятся реформы и внедряются инновации, постоянно расширяется доступ иностранных инвестиций [к китайскому рынку], продолжает улучшаться атмосфера для бизнеса", - добавил он.

Как уточнил Си Цзиньпин, Китай намерен интенсивно взаимодействовать с другими странами и готов объединить с ними усилия для того, чтобы стимулировать развитие цифровой экономики, улучшить экологическую ситуацию во всем мире.

В этом году CIIE проходит в Шанхае 5-10 ноября, в ней участвуют порядка 3 тыс. коммерческих организаций, в том числе из России. На этом масштабном мероприятии представлены свыше 300 компаний Хайнаня.