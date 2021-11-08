Более 200 молодых жителей Ингушетии получат работу на заводе алюминиевых профилей

МАГАС, 8 ноября. /ТАСС/. Комитет по делам молодежи Ингушетии и завод алюминиевых профилей ООО "РИАК" подписали соглашение, согласно которому планируется трудоустроить более 200 молодых жителей республики. Об этом в понедельник сообщается на странице комитета в Instagram.

"Председатель комитета по делам молодежи Республики Ингушетия и руководство завода алюминиевых профилей ООО "РИАК" достигли договоренности о трудоустройстве студентов и незанятой молодежи. Анзор Мархиев и представители завода алюминиевых профилей подписали соглашение, в рамках которого планируется трудоустроить свыше 200 представителей молодежи региона", - говорится в сообщении.

Заявки от желающих получить работу на предприятии собирает региональное отделение "Российских студенческих отрядов". Отмечается, что возможность трудоустроить молодых людей в таком количестве станет огромной помощью для незанятых жителей региона.

В октябре комитет заключил соглашение о трудоустройстве более 400 студентов на единственной в Ингушетии швейной фабрике "4БРА", которую открыли в 2017 году.