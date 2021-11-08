Курорт "Мамисон" в Северной Осетии сможет принять первых лыжников в начале 2023 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Строительство первой очереди канатных дорог всесезонного горнолыжного курорта "Мамисон" в Северной Осетии - Алании начнется в 2022 году, и если все пойдет по плану, то первых лыжников он примет уже в начале 2023 года, сообщил ТАСС в понедельник министр экономического развития республики Заур Кучиев.

"В прошлом году завершили проектирование первой очереди канатных дорог, на эти цели было направлено порядка 100 млн рублей. В этом году будет заказано оборудование, на что выделено около 2,3 млрд рублей. Уже проведены все конкурсные процедуры по оборудованию кресельных канатных дорог, сейчас идет согласование. С начала следующего года подрядчики должны приступить непосредственно к строительству, и планируется, что сможем принять первых лыжников в начале 2023 года", - сказал министр.

На первом этапе, до конца 2022 года, в окрестностях села Калак возведут две пассажирских подвесных канатных дороги и 14,9 км горнолыжных трасс. Технологическое оборудование последнего поколения, заказчиком которого выступает госкорпорация "Курорты Северного Кавказа", будет поставляться ведущими производителями Швейцарии или Австрии, чтобы обеспечить высокое качество обслуживания на уровне мировых курортов. Планируется установка десятиместной гондольной пассажирской подвесной канатной дороги протяженностью около 3,4 тыс. м и шестиместной кресельной подвесной канатной дороги протяженностью 1,7 тыс. м, уточнил собеседник агентства.

"Говорят, что курорт состоялся, когда построена первая канатная дорога. Даже еще если пока нет гостиниц, но созданы условия для катания, - значит, курорт уже есть. Он стал точкой притяжения для туристов. Что касается первых гостиниц, они появятся в 2023 году. Мы рассчитываем, что строительство курорта будет продвигаться строго по графику, и приложим для этого все усилия", - добавил Заур Кучиев.

Всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" - один из самых масштабных проектов в Северной Осетии, который должен стать центром притяжения для туристов из разных уголков не только страны, но и мира. Ранее сообщалось, что в зимнем сезоне 2023-2024 годов на всесоюзном курорте "Мамисон" планируется запустить восемь трасс общей протяженностью почти 20 км и два подъемника. Общий потенциал курорта оценивается в 73 км горнолыжных трасс, 18 канатных дорог и не менее 7 тыс. мест размещения для туристов к 2030 году.

Мамисонское ущелье представляет собой широкую горную долину с очень удобными и протяженными горнолыжными склонами. Большую ценность представляет его историко-архитектурная составляющая, в том числе многочисленные культурные объекты, среди которых православные храмы и родовые башни. Всего на территории будущего курорта 47 памятников, включенных в реестр исторического наследия. Преимущество Мамисона - уникальные природные условия, позволяющие использовать курорт круглогодично, развивая как зимние, так и летние виды отдыха - альпинизм, парапланеризм, рафтинг. Продолжительный сезон катания обеспечат ледники и большая высота над уровнем моря.