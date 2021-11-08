"Кузбассразрезуголь" увеличил инвестиции в развитие производства почти до 26 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 8 ноября. /ТАСС/. Угольная компания "Кузбассразрезуголь" в Кемеровской области расширила инвестиционный план на 2021 год и намерена направить почти 26 млрд рублей на развитие производства. Это самый большой объем годовых инвестиций в истории компании, сообщает в понедельник пресс-служба "Кузбассразрезугля".

"Было принято решение об увеличении затрат на приобретение основного горнотранспортного оборудования в два раза: с 7,5 млрд рублей до 15,2 млрд. рублей. [Также] инвестиционный план был расширен еще двумя масштабными программами модернизации: вспомогательного технологического оборудования и нетехнологического автотранспорта. Всего на развитие производства в 2021 году УК "Кузбассразрезуголь" планирует направить 25,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Всего программа модернизации производства УК "Кузбассразрезуголь" на текущий год предусматривает приобретение около 110 единиц основной горнотранспортной техники, в том числе более 80 карьерных самосвалов "Белаз", 17 бульдозеров и пять автогрейдеров, гидравлические экскаваторы разной модификации. Закупленное оборудование уже начинает поступать на угольные разрезы компании. Техника поступит на все предприятия, работающие в составе "Кузбассразрезугля".

По данным официального сайта компании, в 2020 году производственные инвестиции составили всего 4,2 млрд рублей. Годом ранее - 19,2 млрд рублей. В пресс-службе поясняют, что расширение инвестиционной программы текущего года связано с положительной динамикой развития угольного рынка и увеличением планов по его добыче. Как сообщалось ранее, после двухлетнего кризиса и падения цен на твердое топливо до исторического минимума, спрос и цены на него на мировых рынках восстановились.

УК "Кузбассразрезуголь" - предприятие сырьевого дивизиона Уральской горно-металлургической компании (УГМК), специализируется на добыче каменного угля открытым способом. В составе КРУ работают пять угольных разрезов на территории Кемеровской области, в том числе и один из крупнейших в России разрезов "Бачатский", а также угольная шахта "Байкаимская". Их общий объем угледобычи составляет в среднем 45 млн тонн в год.