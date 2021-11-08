В Госдуме считают, что у России и ФРГ есть хорошие перспективы сотрудничества в энергетике

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия и Германия обладают хорошими перспективами для развития сотрудничества в сфере энергетики в условиях глобального энергоперехода. Об этом заявил в понедельник председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на российско-германской конференции "Потсдамские встречи", которая проходит в Москве.

"У России и Германии очень хорошие перспективы [сотрудничества] в условиях энергоперехода, который уже идет, - сказал он. - Россия может обеспечить не только достаточные объемы газа по устойчивым ценам, причем метана - самого экологичного газа, в перспективе метановодород. Метановодород может стать переходным топливом в ближайшие десятилетия".

Как отметил Завальный, еще одной перспективной областью российско-германского сотрудничества является развитие водородных технологий. "Германия - наш давний партнер в сфере энергетики, может и должна стать одним из наших основных партнеров в развитии водородных технологий и новой энергетики", - добавил он. По его словам, у двух стран есть прочный фундамент для такого взаимодействия: "инфраструктура, совместные проекты в науке, в сфере подготовки инженерных кадров, опыт совместной работы и доверие партнеров, которое сохраняется несмотря на политические осложнения".

При этом глава комитета Госдумы отметил, что есть риски охлаждения российско-германского энергетического диалога при новом правительстве ФРГ. "Ближайшее время покажет, как новое правительство ФРГ будет обеспечивать преемственность в этом сотрудничестве, - добавил он. - Я думаю, мы избежим неприятных сценариев, найдем пути решения всех проблемных вопросов и будем сотрудничать".