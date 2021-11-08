Медведев: ЕР должна идти в наступление против оппонентов, не соглашающихся с соцрасходами

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Представители "Единой России" в Госдуме должны более наступательно вести себя с оппонентами, выступающими против выполнения социальных расходов бюджета, уверен председатель партии Дмитрий Медведев.

"Я просил бы наших товарищей в Государственной думе эту позицию довольно активно и наступательно отстаивать", - сказал Медведев в понедельник на обсуждении поправок "Единой России" ко второму чтению бюджета, говоря о выполнении социальных обязательств, заложенных в проекте бюджета на ближайшие три года. "Ведь наши оппоненты говорят: "Мы не будем голосовать за бюджет, потому что там нет этого, нет этого и нет этого". Бюджет никогда идеальным не бывает, всегда хочется больше, шире, глубже, объемнее, но сейчас он точно лучше, чем, допустим, еще некоторое время назад, потому что мы наращиваем социальные обязательства, и это хорошо", - отметил председатель "Единой России".

"Наши коллеги ведь когда голосуют против бюджета, они голосуют против огромного количества важнейших социальных решений", - указал Медведев. "Надо им это предъявлять, сказать: вы против бюджета, значит, вы против этого, против этого и против этого", - пояснил он. "Люди должны знать об этом, страна должна знать своих героев", - уверен Медведев.