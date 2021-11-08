Медведев призвал улучшить проект бюджета

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Проект бюджета на ближайшие три года неплохой, но его еще можно улучшить, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

В понедельник на обсуждении поправок "Единой России" ко второму чтению бюджета Медведев поблагодарил представителей партии в Госдуме, правительство в целом и Минфин в первую очередь за конструктивную работу. "Бюджет в целом неплохой получается", - оценил председатель партии.

Однако, по его мнению, "надо сделать все, чтобы в последние дни работы над вторым чтением его (проект бюджета) улучшить". Медведев полагает, что при этом надо ориентироваться на народную предвыборную программу "Единой России". "Программа объемная, очень большая, и нам еще очень многое предстоит сделать для того, чтобы ее реализовать", - отметил он. При этом Медведев указал, что важнейшие позиции были отражены в посланиях президента Федеральному собранию и его поручениях на съезде партии.