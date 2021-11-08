Минфин учтет предложения единороссов при подготовке поправок в бюджет

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Предложения партии "Единая Россия", направленные на поддержку людей и развитие экономики, будут отражены в поправках ко второму чтению федерального бюджета на 2022-2024 годы, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Сейчас идет работа над подготовкой поправок ко второму чтению, усиливаются приоритеты, заложенные в бюджете в рамках бюджетной политики. Правительство вместе с партией проработало предложения по поправкам в бюджет и будет работать над их принятием в Государственной Думе. Поправки, которые сейчас были изложены, направлены на поддержку людей и развитие экономики. Что касается финансового обеспечения - государственный бюджет позволяет найти финансовые ресурсы в рамках второго чтения и обеспечить предложения необходимым финансированием. Мы это отработаем на площадке Государственной Думы в ходе подготовки ко второму чтению", - сказал министр в понедельник на обсуждении поправок единороссов ко второму чтению федерального бюджета на 2022-2024 годы.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что бюджет носит социально ориентированный характер.

"Бюджет, безусловно, обеспечивает выполнение всех социальных обязательств государства. Это очень важно, потому что с самого начала наши оппоненты начали говорить о сокращении расходов на здравоохранение, образование, социалку. Это была откровенная ложь. Я думаю, нам удалось показать, что социальные расходы - здравоохранение, образование - все они очень серьезно растут", - подчеркнул он.

Госдума в конце октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей.