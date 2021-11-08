Медведев: проблема цифрового неравенства стала исключительно важной в пандемию

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Проблема цифрового неравенства приобрела особую важность с учетом реалий пандемии коронавируса. Такую точку зрения в понедельник выразил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

"По цифровому неравенству. Это тоже исключительно важная проблема. Может быть, она стала исключительно актуальной и с учетом пандемии. Если раньше было проще общаться с близкими, с родными, с друзьями, по работе, то сейчас удаленный доступ, цифровые возможности, связь, связь сельских населенных пунктов превратились в исключительно важную потребность любого человека", - сказал Медведев на обсуждении поправок "Единой России" ко второму чтению федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Он отметил, что обсуждение ведется по видеосвязи, при этом не у всех граждан страны есть доступ к таким технологиям. "Во многих местах нет цифрового канала, там живут такие же люди, в период пандемии это [устранение цифрового неравенства] тоже задача номер один", - подчеркнул председатель "Единой России".

В целом он высоко оценил подготовленные ко второму чтению бюджета дополнения и поблагодарил всех причастных за конструктивную работу.

Госдума в конце октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей.