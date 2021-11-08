На Росатоме провели контрольную сборку главного циркуляционного насоса для АЭС "Аккую"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты АО "Атомэнергомаш" (машиностроительный дивизион Росатома) успешно провели контрольную сборку одного из важнейших агрегатов, предназначенных для АЭС "Аккую", которая строится в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе "Атомэнергомаш".

"Петрозаводский филиал компании "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" - "Атомэнергомаш") успешно провел контрольную сборку первого корпуса главного циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА), который предназначен для энергоблока №2 АЭС "Аккую", сооружаемой в Турции", - говорится в сообщении. В ходе сборки были выдержаны все требования конструкторской документации, отметили в "Атомэнергомаш", подчеркнув, что представители Агентства по атомной энергии Турции положительно оценили результаты проведенной процедуры.

Главный циркуляционный насос - изделие первого класса безопасности и важнейших агрегат атомной станции. На АЭС он обеспечивает циркуляцию теплоносителя в первом контуре и работает под давлением около 16 МПа и при температуре около 300 градусов по Цельсию. Масса одного корпуса составляет более 31 тонн при высоте 3,5 м и ширине свыше 3 м. В состав оборудования реакторной установки одного энергоблока входит четыре ГЦНА.

АЭС "Аккую" - первый в мире проект в атомной отрасли, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate" - "строй-владей-эксплуатируй"). Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Основные этапы изготовления проходят под наблюдением Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики (NDK). В конце октября Росатом получил лицензию NDR на строительство четвертого блока АЭС "Аккую".