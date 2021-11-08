В "Опоре России" считают, что в регионах не оказывают достаточной поддержки бизнесу

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент "Опоры России" Александр Калинин не считает достаточными региональные меры поддержки, вводимые для бизнеса из-за новых антиковидных ограничений.

"Честно сказать, мы особо региональных-то мер пока и не видели. Конечно нет. То есть региональные власти уповают в основном на федеральные меры поддержки. <...> С точки зрения регионов, конечно, мы ждем дополнительных мер", - сказал Калинин, отвечая на вопрос ТАСС о том, считает ли он достаточными меры поддержки, которые ввели власти регионов для бизнеса из-за нерабочих дней и новых антиковидных ограничений.

По его словам, некоторые регионы анонсировали меры поддержки. "Это снижение, может быть, фискальной нагрузки - прежде всего, по налогу на имущество или по упрощенной системе. Это могут быть меры имущественного характера - по аренде помещений, которые занимает бизнес, в региональной, муниципальной собственности. Но пока мы особо анонсов по региональной поддержке не увидели, надеемся, что она появится - так как это было год назад", - сказал Калинин.

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты с 30 октября по 7 ноября включительно. Он поручил правительству реализовать меры поддержки бизнеса в связи антиковидными ограничениями. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых, а также ввести единовременные гранты в объеме 1 МРОТ на одного занятого.