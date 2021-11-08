Депутат Госдумы заявил, что поручения президента финансово обеспечены в проекте бюджета

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров убежден, что в ходе подготовки проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы ко второму чтению были финансово обеспечены все поручения президента и задачи, обозначенные в проекте принятого по инициативе "Единой России" постановления. Об этом депутат заявил в ходе обсуждения на заседании фракции "Единая Россия" поправок в бюджет ко второму чтению.

"Самый главный вывод - проект бюджета, который был принят в первом чтении, обладает таким запасом прочности, что он позволяет решить все задачи в рамках второго чтения", - сказал он.

Макаров напомнил, что вместе с голосованием за проект бюджета в первом чтении Госдумой было принято постановление о том, какие меры необходимо предусмотреть в бюджете в рамках второго чтения, прежде всего - предусмотреть обеспечение выполнения и безусловного финансирования поручений главы государства.

"Сегодня мы можем сказать по результатам подготовки ко второму чтению, что все поручения президента финансово обеспечены", - подчеркнул глава думского комитета.

По его словам, очень важно "донести до избирателей, против чего голосуют наши оппоненты". "Решить все эти вопросы можно только голосуя за бюджет. А они изначально голосовали против", - отметил парламентарий.

Макаров сообщил, что работа над проектом бюджета сейчас продолжается и с правительством, и с Минфином. "И я надеюсь что уже завтра мы получим свод все поправок, объединим их, направим в профильные комитеты для рассмотрения, а дальше мы выйдем во второе чтение бюджета. Главный итог работы, которая проведена, - за этот бюджет не стыдно голосовать", - заявил глава бюджетного комитета.