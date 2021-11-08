Автодорога к месту добычи вольфрама и молибдена в КБР будет стоить более 400 млн

НАЛЬЧИК, 8 ноября. /ТАСС/. Автомобильная дорога к месту добычи вольфрама и молибдена в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР) может стоить более 400 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и торговли региона в понедельник.

Строительство горнорудного комбината по добыче вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении в КБР запустили 8 октября. Общая стоимость проекта составляет 25 млрд рублей, прогнозный объем производства добычи и переработки - 1,5 млн тонн руды в год. Комбинат будет запущен в эксплуатацию в 2023 году, а в 2026 году выйдет на полную мощность.

"Ростех объявил прием заявок на проведение конкурса в электронной форме на выполнение работ по строительству автомобильной дороги на Тырныаузское вольфрамо-молибденовое месторождение. Начальная максимальная цена лота составляет 405 635 442,8 рублей", - говорится в сообщении.

Промышленные мощности предполагается развернуть на двух инвестиционных площадках: в Тырныаузе будет осуществляться добыча и обогащение руды, гидрометаллургия - в городе Невинномысске Ставропольского края.

Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд было открыто в 1934 году. Оно содержит почти 37% разведанных запасов на территории РФ. Тырныаузский комбинат включал в себя рудники открытых и подземных работ, обогатительную фабрику, геологоразведочную экспедицию. Комплекс, работа на котором полностью остановилась в 2001 году, вошел в перечень проектов, претендующих на получение господдержки в рамках программы импортозамещения.