ФАС и Минэнерго разработали механизм скидок на поставки топлива на Дальний Восток

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Министерство энергетики РФ разработали проект постановления правительства, предполагающий введение механизма скидок на топливные перевозки на Дальний Восток, сообщает пресс-служба ФАС.

"ФАС выступила инициатором по созданию механизма скидок на поставки топлива на Дальний Восток. Совместно с Минэнерго был подготовлен механизм, который предлагает предоставлять субсидию на транспортировку топлива, что позволит снизить стоимость на 4 тысячи рублей за 1 тонну топлива", - говорится в сообщении регулятора.

В ФАС отметили, что внедрение механизма должно улучшить ситуацию со снабжением Дальнего Востока бензином, авиакеросином и дизтопливом, а также позволит сдержать рост цен для потребителей. Дальнейшее обсуждение проекта постановления состоится в правительстве РФ, добавили в пресс-службе ФАС.

Идея о льготном тарифе для железнодорожных перевозок топлива на Дальний Восток обсуждается с лета 2020 года. Ситуация на Дальнем Востоке осложняется тем, что весь регион снабжается поставками только двух заводов - Комсомольского и Хабаровского НПЗ. В случае нехватки предложение везти топливо из центральной части страны невыгодно. Поэтому власти обсуждают компенсацию части тарифа РЖД для дальневосточных НПЗ. Ранее в Федеральной антимонопольной службе РФ говорили, что предлагается субсидировать 4 тыс. рублей на 1 тонну топлива.