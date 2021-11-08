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ФАС разрешила Ali Group North America Corporation приобрести акции Welbilt

По мнению ФАС, покупка позволит американской компании управлять предпринимательской деятельностью российского представительства Welbilt "Вэлбилт Фудсервис Раша"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. ФАС разрешила американской компании по производству оборудования для общественного питания Ali Group North America Corporation приобрести акции компании Welbilt, которая занимается аналогичным производством. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

"Ali Group North America Corporation может приобрести акции Welbilt", - отмечается в сообщении.

По мнению ФАС, покупка позволит американской компании управлять предпринимательской деятельностью российского представительства Welbilt "Вэлбилт Фудсервис Раша". Сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках производства и поставки оборудования для общественного питания, добавили в ведомстве.

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