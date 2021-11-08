Байден на этой неделе может объявить меры по снижению цен на топливо

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в течение этой недели может выступить с объявлением по мерам, которые будут способствовать снижению цен на нефтепродукты в стране, несмотря на нежелание ОПЕК наращивать добычу. Об этом в понедельник сообщила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

"Он хочет видеть увеличение поставок от всех (стран - экспортеров нефти - прим. ТАСС), но он также рассматривает другие инструменты, которые у него есть. Надеюсь, на этой неделе последует заявление", - сказала Грэнхолм в интервью телеканалу MSNBC, но при этом отметила, что у главы Белого дома есть лишь ограниченный набор средств влияния на цены на бензин, так как "это мировой рынок". Конкретных мер по влиянию на топливное ценообразование в стране министр не обозначила.

Страны соглашения ОПЕК+ на встрече в четверг сохранили приверженность своему плану по восстановлению добычи нефти темпами не более чем на 400 тыс. б/с в месяц, несмотря на призывы импортеров, прежде всего США, ускорить снабжение дефицитного рынка. Единая позиция России и Саудовской Аравии заключалась в том, что нарастить производство нефти в текущих условиях больше невозможно из-за сокращения спроса и потенциального падения цен.