Бюджет Свердловской области получил 8,8 млрд рублей за счет мобилизации доходов

ТАСС, 8 ноября. Бюджет Свердловской области в 2021 году получил дополнительно 8,8 млрд рублей за счет работы по мобилизации доходов - в том числе легализации заработной платы, ликвидации убыточности организаций, а также вовлечения в налогооблагаемый оборот земельных участков и объектов недвижимости. Об этом в понедельник сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Мобилизация доходов обеспечила поступление в консолидированный бюджет области 8,8 млрд рублей. В том числе в местные бюджеты в рамках проводимых мероприятий мобилизовано практически два миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков, была проведена работа по мобилизации доходов, которая позволяет местным бюджетам расширять налоговую базу и направлять дополнительные средства на повышение качества жизни в территориях. В числе мероприятий - вовлечение в оборот земельных участков и объектов недвижимости, постановка на налоговый учет иногородних налогоплательщиков, меры для снижения задолженности по аренде.

Большую часть поступлений - более 6 млрд рублей - обеспечила работа по легализации заработной платы, ликвидации убыточности организаций, повышению прибыльности отдельных крупных предприятий. В десятку рейтинга эффективности повышения доходного потенциала вошли Екатеринбург, Верхняя Пышма, Березовский, Асбест, Североуральск, Нижний Тагил, Кушва, Каменск-Уральский, Новоуральск Первоуральск.

Бюджет Свердловской области на 2021 год составляет 278,2 млрд рублей при дефиците 40,6 млрд рублей. По сравнению с бюджетом на 2020 год дефицит вырос на более чем 11 млрд рублей и составляет 14,6%.