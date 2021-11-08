Пользователи WhatsApp смогут использовать версию для ПК без синхронизации со смартфоном

ТАСС, 8 ноября. Бета-версия WhatsApp предоставит пользователям возможность использовать приложения для ПК без синхронизации с мобильной версией мессенджера. Как сообщается в пресс-релизе компании, функция будет распространяться на последнюю версию приложения WhatsApp и WhatsApp Business на Android и iOS.

Как уточняют в компании, подключение к бета-версии на ПК даст пользователям доступ к приложению без необходимости держать телефон подключенным. WhatsApp может быть использован сразу на четырех устройствах-компаньонах, но одновременно к одной учетной записи может быть подключен только один телефон, сказано в пресс-релизе.

В то же время бета-версией не поддерживается ряд функций приложения. В частности, через нее невозможно отправлять сообщения пользователям, использующим устаревшую версию приложения. Бета-версия также недоступна для планшетов.