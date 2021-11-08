Белоруссия и Россия подписали межправсоглашение в области перевозки ядерных материалов

Число заявок на регистрацию торговых марок выросло в мире в 2020 году почти на 14%

Как сообщила Всемирная организация интеллектуальной собственности, больше заявок было подано о выдаче патентов на изобретения и регистрацию промышленных образцов

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