Белоруссия и Россия подписали межправсоглашение в области перевозки ядерных материалов

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение в области перевозки ядерных материалов, сообщает в понедельник пресс-служба Минэнерго Белоруссии.
Как отмечено в сообщении, документ подписали 8 ноября министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Документ заключен в рамках реализации союзной программы в области атомной энергетики, утвержденной главами государств 4 ноября", - сообщает ведомство.