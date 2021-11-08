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Белоруссия и Россия подписали межправсоглашение в области перевозки ядерных материалов

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение в области перевозки ядерных материалов, сообщает в понедельник пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

Как отмечено в сообщении, документ подписали 8 ноября министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Документ заключен в рамках реализации союзной программы в области атомной энергетики, утвержденной главами государств 4 ноября", - сообщает ведомство.

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