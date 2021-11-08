Отбор проектов модернизации ТЭС на 2028 год пройдет 1 апреля 2023 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Наблюдательный совет ассоциации "Совет рынка" принял решение о перенесении дат конкурентного отбора мощности (КОМ) и проектов модернизации (КОММод) тепловых электростанций (ТЭС) на 15 ноября 2023 года и 1 апреля 2023 года соответственно, говорится в пресс-релизе ассоциации.

"Изменения приводят регламенты оптового рынка в соответствие с постановлением правительства Российской Федерации от 29.10.2021 №1852 <…>. Так, для КОМ на 2027 год срок проведения изменяется с 15 ноября 2021 года на 15 ноября 2023 года, для КОММод на 2028 год - с 1 апреля 2022 года на 1 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

Принятые изменения вступают в силу 8 ноября.

Ранее правительство приняло постановление, разработанное Министерством энергетики РФ, согласно которому отборы мощности и проектов модернизации планировалось перенести на 2024 год и уменьшить горизонт отбора до трех и четырех лет соответственно. По мнению ведомства, мера должна обеспечить гибкость планирования и более точный учет принимаемых инвестиционных решений в электроэнергетике. Позднее директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов отметил, что горизонт был изменен до четырех лет для отбора мощности и до пяти лет для проектов модернизации.