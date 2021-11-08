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Bloomberg: объем рынка криптовалют превысил $3 трлн

Рекордный показатель удалось достичь благодаря росту стоимости биткойна и криптовалюты Ether

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Объем рынка криптовалют превысил в понедельник $3 трлн благодаря росту стоимости Ether и биткойну. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Новый рекорд стал очередным этапом почти четырехкратного роста объема рынка криптовалют на протяжении последнего года. Биткойн вырос на 5,6% до уровня $66,414 тыс., почти побив свой предыдущий рекорд в $67 тыс., Ether - на 3%. Значительный рост в понедельник показали также Binance Coin и Solana. В результате объем рынка продолжает расти и составляет уже около $3,3 млрд.

Рынок криптовалют при этом регулярно демонстрирует волатильность. Биткойн ранее после очередных рекордов неоднократно вновь значительно терял в цене.

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли на 0,94-1,04%
Доллар по отношению к рублю снизился до 71,25 рубля, евро вырос до 82,59 рубля
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