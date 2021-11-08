Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли на 0,94-1,04%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник торговался позитивно на фоне умеренно благоприятных внешних настроений и роста цен на сырье. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи увеличился на 1,04%, до 4218,27 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,94%, до 1865,46 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:44 мск снизился на 0,002%, до 71,25 рубля, евро вырос на 0,09%, до 82,59 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил около 1,2% и торгуется в районе $83,59 за баррель.

"Федрезерв США на минувшей неделе успокоил рынки, исключив возможность повышения ключевой ставки как минимум до завершения сворачивания количественного смягчения во II половине 2022 года. В свою очередь крупнейшие нефтеэкспортеры сохранили приверженность консервативной политике по наращиванию темпов добычи, что поддержало котировки черного золота", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Вместе с тем, число подтвержденных случаев распространения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло четверти миллиарда человек, уровень заболеваемости и смертности остается высоким. Власти Китая предупредили об усилении давления на экономику со стороны новых случаев заражения коронавирусом и ужесточения ограничений, добавил эксперт.

Рынок акций

Наиболее существенный рост сегодня продемонстрировали расписки TCS Group, подорожавшие на 4,2% на заявлении менеджмента о том, что банк рассматривает возможность экспансии на рынки еще двух азиатских стран. "Долгосрочный тренд остается восходящим, рынок может ориентироваться на 8 750 рублей и выше. Основной позитив заключается в корпоративном фоне - после сообщений о планах по созданию банка на Филиппинах TCS планирует двигаться дальше по Юго-Восточной Азии. Это очень хорошо для развития международного сегмента банка", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Кроме того, неплохо смотрелись обыкновенные акции "Алроса" (+3,8%), "Сургутнефтегаза" (+3,3%), "Татнефти" (+2,9%), "Полюса" (+2,8%), "Северстали" (+2,4%), "Полиметалла" (+2,2%), "Роснефти" (+1,8%), добавил аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

Акции "Полюс золота" выросли к максимуму пяти месяцев, до 14 895 рублей, сохраняя в силе восходящий импульс. "Яркой фундаментальной опоры тут нет, но стратегически бумаги выглядят лучше рынка и могут тянуться к 15 000 рублей", - отметила Бодрова.

В бумагах "ПИКа" развиваются продажи. "Нисходящий торговый канал берет свое начало от 23 сентября текущего года и пока только набирает силу. Глобальный рост ключевой ставки в России оптимизма всему этому не добавляет, как и ухудшение покупательской активности. Пока еще это не касается в полной мере рынка жилья, но очень скоро коснется. Акции сползли к 1 100 рублей, следующая цель "медведей" - 1 060 рублей", - добавила эксперт.

Прогноз на завтра

На настроения участников торгов в ближайшие дни может оказывать влияние риторика представителей мировых ЦБ и ключевая экономическая статистика. "Во вторник обратим внимание на ноябрьский индекс экономических настроений Германии и всей еврозоны от ZEW, краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA и октябрьский индекс цен производителей (PPI) в США. Кроме того, в этот день ожидаются выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард и главы ФРС Джерома Пауэлла", - рассказал Александр Бахтин.

В фокусе внимания останутся и финрезультаты компаний в рамках сезона отчетностей за третий квартал 2021 года - Coinbase Global, BioNTech, Palantir Technologies.

По ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи 9 ноября может формироваться в пределах 4160-4260 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 70,7-72 рубля.