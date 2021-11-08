Глава АСИ: экосистема НТИ помогла вырастить сотни технологических проектов в РФ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Экосистема Национальной технологической инициативы (НТИ) помогла вырастить в России сотни проектов, в числе которых создание электромобилей и использование водородной энергетики. Об этом сообщила в понедельник глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Сегодня мы можем говорить о первых результатах реализации НТИ, плодах совместной работы. В их числе создание электромобилей, использование водородной энергетики и запуск федеральных платформ, например медицинской, где десятки проектов выходят на национальный и глобальный уровни, привлекают серьезные инвестиции. Сотни проектов выращены благодаря экосистеме НТИ", - сказала она на образовательной бизнес-конференции в сфере технологий и инноваций - Баркемп "Национальная технологическая революция 20.35".

Чупшева добавила, что программы и дорожные карты, принятые правительством России, "обеспечивают национальный масштаб поддержки этих технологий и проектов".

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) "Аэронет", "Автонет", "Маринет", "Нейронет". В числе сквозных технологий НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".