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Предприятия Ульяновской области переведут на удаленку до 40% непривитых сотрудников

Новые требования к уровню вакцинации сотрудников вступят в силу в регионе с 30 ноября

УЛЬЯНОВСК, 8 ноября. /ТАСС/. Предприятия Ульяновской области с 30 ноября переведут на дистанционный режим работы от 10 до 40% невакцинированных сотрудников, в зависимости от числа привитых в коллективе. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

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"С 30 ноября в силу вступают новые требования к уровню вакцинации сотрудников, исходя из которого рассчитывается доля персонала, переводимого на удаленную работу. Если в организации вакцинировано от новой коронавирусной инфекции менее 80% штатной численности работников, руководство должно перевести на дистанционный режим работы не менее 40% штатной численности сотрудников из числа невакцинированных. Если доля вакцинированных достигает уровня 80% - на дистанционную работу необходимо перевести не менее 10% из числа невакцинированных", - отмечается в сообщении.

К категории вакцинированных также отнесут работников, перенесших коронавирус не более шести месяцев назад. В это число также войдут сотрудники с отрицательным результатом теста на коронавирус, проведенного не более 72 часов назад, а также работники, документально подтвердившие наличие у них медицинских противопоказаний к проведению вакцинации.

По мнению и.о. министра экономического развития и промышленности Ульяновской области Владимира Разумкова, такие меры помогут значительно снизить заражение коронавирусом среди сотрудников из группы риска. "Призываю сотрудников предприятий вакцинироваться, а руководителей - всячески поощрять тех, кто сделал прививку", - привели слова Разумкова в пресс-службе.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлен 100 741 случай коронавируса. Вакцинирован первым компонентом 472 891 человек, полностью завершили вакцинацию 332 392 жителя. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровели 88 499 человек, умерли 3 146 пациентов с подтвержденной инфекцией.

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РоссияУльяновская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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