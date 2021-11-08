Практику "Анализ цифрового следа туриста" начали внедрять 27 регионов РФ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Практика Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Анализ цифрового следа туриста" начала тиражироваться в 27 регионах России. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе АСИ.

Проект разработан финалистами международного конкурса цифровых решений АСИ World AI&Data Challenge из Свердловской области.

"Практику "Анализ цифрового следа туриста", размещенную на платформе "Смартека", начали тиражировать 27 регионов. Первыми стали Липецкая и Челябинская области, затем к ним присоединились другие регионы", - сказали в пресс-службе.

Как отметила директор проектов Центра цифрового развития АСИ Яна Коваленко, практика на основе анализа открытых данных позволяет эффективно выстраивать стратегию продвижения туристического продукта региона. "Она помогает понять, насколько регион узнаваем в интернете, в каких субъектах находятся потенциальные туристы, проанализировать их интересы и сформировать адресное предложение для целевой аудитории. Это хорошая возможность при продвижении не стрелять из пушки по воробьям, а настраивать рекламу именно на своего клиента, повышая эффективность расходования денежных средств", - уточнила Коваленко, слова которой приводятся в сообщении.

По данным АСИ, сервис также помогает составлять эффективную маркетинговую стратегию по привлечению туристов на основе анализа социальных сетей, эффективно таргетировать туристический поток потенциальных туристов из других регионов за счет сегментации профилей туристов, увеличивать заполняемость номерного фонда и посещаемость действующих туристических объектов, повышать индекс цифрового присутствия региона в интернете и т. д.