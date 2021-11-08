Посол РФ обсудил с министром туризма Израиля восстановление турпотоков

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов обсудил в понедельник с израильским министром Йоэлем Развозовым необходимость скоординированной работы по восстановлению взаимных туристических потоков. Об этом сообщило посольство РФ в Тель-Авиве.

"8 ноября в Иерусалиме состоялась встреча посла России Викторова с министром туризма Израиля Развозовым. Были рассмотрены актуальные вопросы российско-израильского взаимодействия с акцентом на необходимость проведения дальнейшей скоординированной работы по восстановлению взаимных туристических потоков", - говорится в заявлении. В посольстве добавили, что "в свете запланированного открытия Израиля для вакцинированных российских граждан Развозов поделился планами по подготовке соответствующей инфраструктуры страны к зимнему сезону".

Согласно опубликованным Минздравом Израиля правилам, с 15 ноября в страну будут допускаться иностранцы, "привитые двумя дозами вакцины "Спутник V" не менее 14 дней назад и не позднее шести месяцев на момент завершения поездки с момента второй прививки", а также "вакцинированные бустерной дозой ["Спутника V"], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации", но не более шести месяцев после прививки на момент завершения поездки.

Иностранцы, вакцинированные "Спутником V", должны будут получить положительный результат теста на антитела в Израиле. Туристы будут обязаны пройти ПЦР-тест не ранее 72 часов до вылета, еще один ПЦР-тест должен быть сделан в аэропорту Бен-Гурион вместе с серологическим исследованием, указали в Минздраве. До получения положительного результата серологического исследования и отрицательного ПЦР-теста вакцинированные "Спутником V" иностранцы должны будут находиться в изоляции.

Развитие идеи

С марта 2020 года Израиль был фактически закрыт для туризма. Въезд в страну был возможен только для возвращающихся граждан или иностранцев, получивших специальное разрешение. С мая в рамках пилотной программы в страну были допущены несколько организованных иностранных туристических групп, полностью вакцинированных одобренными в США препаратами.

Минтуризма Израиля еще в апреле заявило, что рассматривает 1 июля в качестве возможной даты начала допуска в страну вакцинированных туристов из ряда государств в индивидуальном порядке, однако реализация этих планов с тех пор несколько раз откладывалась из-за эпидемиологической обстановки.

1 ноября Израиль впервые за 20 месяцев открыл границы для вакцинированных не более шести месяцев назад одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами иностранных туристов при соблюдении ряда условий по числу полученных вакцин и бустеров. Иностранцы, подходящие под эти условия, также должны делать ПЦР-тесты за 72 часа до вылета и в аэропорту Бен-Гурион и находиться в изоляции в Израиле до получения отрицательного результата.

Чтобы быть допущенными в Израиль, иностранцы в течение 14 дней до въезда "не могут находиться в стране, относящейся к красной зоне [по угрозе распространения коронавируса]", указали в Минздраве. Кроме того, туристы за 24 часа до въезда в Израиль должны заполнять специальную декларацию пассажира.