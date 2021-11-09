СМИ: компании Южной Кореи передали властям США данные о выпуске полупроводников

СЕУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Крупнейшие производители полупроводников Samsung Electronics и SK hynix предоставили американским властям информацию о своих предприятиях по производству полупроводников, не раскрывая при этом являющиеся коммерческой тайной ключевые данные. Об этом сообщает во вторник телеканал KBS.

Ранее США попросили крупных производителей полупроводников и автомобилей добровольно поделиться деловой информацией, чтобы помочь решить проблему глобальной нехватки полупроводников. Обе южнокорейские компании "минимизировали предоставление конфиденциальной информации о клиентах, продажах и запасах после подробных консультаций с соответствующими подразделениями", отмечает KBS.

Samsung Electronics и SK hynix доминируют на мировом рынке чипов с совокупной долей более 70%.

На прошлой неделе Сеул и Вашингтон решили создать новый канал диалога на уровне директоров департаментов отраслевых министерств для регулярного обсуждения вопросов поставок полупроводников.