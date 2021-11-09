Шестой Хайнаньский конкурс туристических товаров прошел в Хайкоу

В этом году организаторы конкурса получили заявки на участие от 163 предприятий. В общей сложности в состязании участвовали более 560 товаров. Среди них - предметы искусства проживающих на Хайнане национальных меньшинств, кокосовое масло, памятные сувениры из курортных городов острова, подставки для телефона из кокосовой скорлупы, маски для сна с наполнителем из растущего на острове дендробиума (травянистые растения семейства Орхидные) и другие.

Как сказал председатель Хайнаньской ассоциации товаров и снаряжения для путешествий У Чжунцзянь, в этом году организаторы конкурса выдвинули более строгие требования к участникам. По его словам, одним из обязательных условий стало наличие товара на рынке, а также годовой оборот не менее 50 тыс. юаней (порядка $7,82 тыс.). "Новые требования значительно сократили число участников по сравнению с прошлыми годами, однако это позволило повысить качество товаров, принимающих участие в конкурсе", - приводит слова У Чжунцзяня портал "Наньхайван".

В материале также отмечается, что по итогам конкурса было распределено девять золотых, 14 серебряных и 20 бронзовых наград.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. В 2020 году Хайнань посетили свыше 64,5 млн китайских и иностранных туристов.