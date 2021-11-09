Около 700 тыс. пассажиров воспользовались Северным речным вокзалом в Москве в 2021 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Около 700 тыс. пассажиров приняли в этом году причалы столичного Северного речного вокзала, которые ранее прошли масштабную реконструкцию. Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"За период с 24 апреля отмечено более 11 тыс. подходов круизных и прогулочных судов к причалам Северного речного вокзала, общий пассажиропоток составил около 700 тыс. человек. Традиционно основной трафик приходился на прогулочные маршруты, например в выходные дни с причалов каждый час отправляется по шесть теплоходов", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе реконструкции Северного речного вокзала в 2020 году был проведен капремонт всех семнадцати причалов, из них одиннадцать предназначены для швартовки круизного флота, остальные - для стоянки прогулочных судов. "В кратчайшие сроки специалисты комплекса городского хозяйства провели сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов, создали современную систему электро- и водоснабжения судов, благодаря новейшему оборудованию одновременно могут получать электроэнергию 24 судна. Установлены 13 заправочных точек для пополнения запасов питьевой воды", - сообщил он.

Глава комплекса городского хозяйства столицы напомнил, что в рамках обновления Северного речного вокала проведено благоустройство набережной, которая стала любимым местом для прогулок горожан. "Основная тема благоустройства набережной и площади у здания вокзала - река. На набережной установили уменьшенную копию Канала имени Москвы - ручей с моделями шлюзов и подсветкой по всей длине. Дети и взрослые могут запускать кораблики, открывать и закрывать шлюзы, параллельно изучая структуру канала", - заключил Бирюков.