Эксперт: цветочный ретейл в Москве восстановит выручку после ограничений не ранее февраля

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Цветочные магазины в Москве смогут восстановить выручку до показателя, который был до периода нерабочих дней с 28 октября до 7 ноября, не раньше февраля 2022 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС член правления Ассоциации цветочного ретейла Иван Утенков.

"Мы ожидаем, что выручка предприятий цветочного бизнеса в столице вернется в формат нормы не ранее февраля 2022 года при том условии, что новых "локдаунов" не будет", - сказал Утенков. По его словам, за время нерабочих дней выручка столичных предприятий отрасли сократилась на 70-80% с тем учетом, что эти магазины могли работать как пункты выдачи.

"После отмены нерабочих дней мы не ждем резкого скачка - рост будет плавным. То есть за первую неделю мы ожидаем 50% от нормы выручки, потом 70%, где-то на уровне 85% придется проработать до февраля, когда приходит повышенный спрос, связанный с празднованием 8 марта. Это уже проверено временем, поэтому к этому надо относиться как к факту", - отметил Утенков.

Он добавил, что цветочный бизнес в Москве "абсолютно не готов к работе по системе QR-кодов", а в случае принятия такого решения может произойти уход предпринимателей в "тень".

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева прогнозировала, что индустрия продажи цветов может потерять 1 млрд рублей в нерабочие дни. Президент Ассоциации цветочного ретейла Артем Николашин в письме мэру столицы просил рассмотреть возможность "включить свежесрезанные цветы в категорию товаров первой необходимости".