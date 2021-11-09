"Известия": в Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья сиротам

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума планирует внести поправки ко второму чтению законопроекта "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" об увеличении бюджета с 10 млрд рублей до 20 млрд руб. на предоставление жилья детям-сиротам, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Николая Алексеенко.

"Прорабатывается вопрос внесения поправки ко второму чтению законопроекта "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" об увеличении вдвое ежегодного бюджета на предоставление жилья детям-сиротам - с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей", - сообщил Алексеенко газете.

Увеличение объема субсидии до 20 млрд рублей позволит дополнительно обеспечить жильем порядка 5,4 тыс. детей-сирот в год, сообщили изданию в Счетной палате. Там отметили, что с 2021 года размер субсидии из федерального бюджета на обеспечение детей-сирот жильем был увеличен с 7,7 млрд до 10 млрд рублей. С учетом средств из региональных бюджетов ежегодно на эти цели тратится более 30 млрд рублей. В настоящее время выделяемых средств недостаточно, отметили в Счетной палате. За прошлый год число не получивших квартиры очередников выросло на 8,5 тыс. человек, за семь месяцев 2021 года - на 6,6 тыс. человек. В августе 2021 года в очереди на получение жилья состояли 289,8 тыс. сирот, из них право возникло, но не было реализовано у 199,7 тыс. человек. Причинами сложившейся ситуации стали нехватка соответствующих нормам специализированного жилого фонда для детей-сирот помещений, а также недостаточность финансирования: в некоторых регионах потребность в средствах превышает выделяемые объемы, резюмировали в Счетной палате.

Комплексный подход

Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук заявил, что есть и трудности с планированием расходов - например, когда дети попадают в приют в 16 лет. Тогда за два года изыскать необходимый объем жилья не всегда возможно. Он предполагает, что увеличение федерального финансирования с 10 млрд до 20 млрд рублей ежегодно позволит сократить очередь примерно на 15-20 тыс. человек. Эксперт считает, что для решения задачи важен комплексный подход, при котором на федеральном уровне решают, сколько и где необходимо построить специального жилфонда, а также следят за его сохранностью и целевым использованием.

"Стоит учитывать и изменение Минстроем методики расчета нормативной стоимости квадратного метра. Действующая методика дает заниженные показатели, из-за этого регионам сложно найти на рынке квартиры по такой цене - разница составляет до 35-50%", - добавил Алексеенко. В середине августа Минстрой принял новую методику расчета стоимости жилья - исходя из средних рыночных цен. Возможности региональных властей по подбору подходящих квартир расширятся, поэтому для недопущения снижения эффектов от принимаемых мер нужно обеспечить повышение объемов финансирования, подчеркнул он.

В Минстрое на запрос издания не ответили.