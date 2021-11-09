Строительство курорта "Мамисон" в Северной Осетии оценивают в 19 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. Масштабный проект строительства всесезонного горнолыжного курорта "Мамисон" в Северной Осетии - Алании оценивается в 19 млрд рублей, сообщил ТАСС министр экономического развития республики Заур Кучиев.

"В целом проект строительства курорта "Мамисон" до конца 2024 года оценивается в сумму порядка 19 млрд рублей. Я думаю, она будет увеличиваться по мере реализации масштабного проекта, потому что возведение гостиниц и ресторанов повлечет за собой в дальнейшем инвестиции в сервисную инфраструктуру. Мы ожидаем такого синергетического эффекта от "Мамисона", при котором социально-экономическое развитие получат также и соседние территории региона", - сказал он.

На первом этапе, до конца 2022 года, в окрестностях села Калак планируется возвести две пассажирских подвесных канатных дороги, проложить 14,9 км горнолыжных трасс и открыть свыше 700 номеров в гостиницах. Это позволит создать дополнительно около 700 рабочих мест. При выходе на проектную мощность число трудоустроенных в регионе, где есть проблемы с занятостью, может составить порядка 3,5 тыс. человек, пояснил министр.

"В республике уже приступили к подготовке специалистов соответствующего профиля. В частности, их готовит кафедра туризма Северо-Осетинского государственного университета. Во Владикавказском торгово-экономическом техникуме (ВТЭТ) обучают специалистов среднего звена по двум направлениям - туризм и администрирование отеля. Нам потребуется обширный штат сотрудников, задействованных в сфере обслуживания, транспорта, связи, энергетики", - добавил Заур Кучиев.

Всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" - один из самых масштабных проектов в Северной Осетии, который должен стать центром притяжения для туристов из разных уголков не только страны, но и мира. Ранее сообщалось, что в зимнем сезоне 2023-2024 годов на всесоюзном курорте "Мамисон" планируется запустить восемь трасс общей протяженностью почти 20 км и два подъемника. Общий потенциал курорта оценивается в 73 км горнолыжных трасс, 18 канатных дорог и не менее 7 тыс. мест размещения для туристов к 2030 году.

Мамисонское ущелье представляет собой широкую горную долину с очень удобными и протяженными горнолыжными склонами. Большую ценность представляет его историко-архитектурная составляющая, в том числе многочисленные культурные объекты, среди которых православные храмы и родовые башни. Всего на территории будущего курорта 47 памятников, включенных в реестр исторического наследия. Преимущество Мамисона - уникальные природные условия, позволяющие использовать курорт круглогодично, развивая как зимние, так и летние виды отдыха - альпинизм, парапланеризм, рафтинг. Продолжительный сезон катания обеспечат ледники и большая высота над уровнем моря.