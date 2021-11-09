Новосибирская область намерена поставить на экспорт более 1,3 млн тонн зерна

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Новосибирская область, собравшая в 2021 году почти 3,5 млн тонн зерновых, намерена поставить на экспорт более 1,3 млн тонн зерна нового урожая, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС глава областного Минсельхоза Евгений Лещенко.

Как сообщалось ранее, аграрии в Новосибирской области, где наблюдалось отставание в темпах уборочной кампании из-за погодных условий, увеличили урожай зерновых культур почти на 30% по сравнению с 2020 годом, с 2,7 до 3,4 млн тонн. Регион впервые вышел на второе место по сбору зерновых в Сибирском федеральном округе.

"У нас, конечно, в этом году очень существенный профицит зерна. По балансу мы можем потребить внутри региона даже с учетом реализации инвестпроектов 1 млн 840 тыс. тонн. Реально нам нужно вывезти за пределы региона 1 млн 350 тыс., чтобы соблюсти вот этот баланс и не допустить какой-то турбулентности на рынке ценообразования зерна", - сказал министр.

Он добавил, что в текущем году на лидирующие позиции по объемам экспорта из региона вышел Казахстан. Также постоянным партнером региона остается Китай, большие поставки направляются в страны Прибалтики. Кроме этого, зерно экспортируется в Индию, Азербайджан и Монголию. "Несмотря на то, что мы в полтора раза растем по вывозу зерна <…>, часть наших зернотрейдеров законтрактована не только на вывоз за рубеж. Возросли в этом году поставки в регионы, пострадавшие от засухи. Существенные контракты у нас есть по Приволжскому федеральному округу и по Уральскому", - отметил министр.

В прошлом году новосибирские власти снизили планы по сбору зерновых с 2,6 млн до 2,4 млн тонн из-за засухи. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе региона, где власти муниципалитетов вынуждены были ввести режим ЧС из-за массовой гибели посевов, экономические потери от засухи оценили более чем в 5 млрд рублей. Площадь пострадавших посевов оценивалась в 730 тыс. га (около 33% от общего объема). Однако по итогам уборочной кампании аграриям удалось собрать почти 2,7 млн тонн, что на 1,7% больше, чем годом ранее.