Выручка "Ростелекома" по МСФО в III квартале 2021 года выросла на 5%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Ростелекома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам июля - сентября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5% и составила 141,2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль госоператора в третьем квартале 2021 года снизилась на 29%, до 8,4 млрд руб. Показатель OIBDA "Ростелекома" вырос на 9% и достиг 58,3 млрд руб., капитальные затраты без учета госпрограмм возросли на 1%, до 24,6 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) составил 13,3 млрд руб., а чистый долг на конец третьего квартала увеличился на 8% с начала года, до 502,5 млрд руб.

Компания сохранила прогноз на 2021 год по обеспечению роста выручки на уровне не менее 5%. В части Сapex ожидаются расходы в пределах 110-115 млрд рублей.

Годовой прогноз по росту OIBDA в 2021 году повышен до уровня 10-12%.

"В третьем квартале 2021 года "Ростелеком" продолжил уверенно развиваться, добившись выполнения намеченных целей по основным финансовым и операционным показателям. Рост выручки составил 5%, OIBDA увеличилась на 9%. При этом компания продолжает наращивать свободный денежный поток, который по итогам 9 месяцев 2021 года достиг почти 17 млрд рублей, что позволит увеличить дивидендные выплаты как за текущий год (до 6 рублей за акцию), так и в будущих отчетных периодах. Важной стратегической инициативой стало недавнее приобретение "Ростелекомом" компании БФТ, ведущего разработчика в сфере цифровизации государственного управления. Фокус на перспективных быстрорастущих цифровых направлениях является значимой частью трансформации компании", - приводятся в сообщении слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.

Выручка по сегментам

Доходы от услуг мобильной связи "Ростелекома" по итогам третьего квартала 2021 года выросли на 8% и составили 49,6 млрд руб., от услуг фиксированного интернета - на 10%, до 24,85 млрд руб. Выручка от цифровых сервисов госоператора снизилась на 5%, до 18,4 млрд руб., а доходы от услуг телевидения возросли на 5% и достигли 9,87 млрд руб.

Выручка "Ростелекома" от оптовых услуг (включая VPN, присоединение и пропуск трафика, инфраструктурные сервисы и аренду каналов) за отчетный период увеличилась на 2%, до 19,08 млрд руб. Доходы госоператора от фиксированной телефонии снизились на 10% и составили 12,03 млрд руб.

Количество абонентов широкополосного доступа в интернет "Ростелекома" в третьем квартале выросло на 0,3% - до 13,5 млн, платного ТВ - на 2%, до 10,9 млн.

Средняя выручка на одного пользователя (ARPU) в сегменте ШПД (широкополосный доступ - прим. ТАСС) возросла на 1% и достигла 393 руб., в сегменте платного ТВ - на 3%, до 252 руб.

Результаты за январь-сентябрь

Консолидированная выручка "Ростелекома" по итогам девяти месяцев 2021 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 411,8 млрд руб.

Показатель OIBDA за отчетный период увеличился на 13%, до 169,7 млрд руб. Чистая прибыль возросла на 17%, до 31,4 млрд руб.

Капитальные вложения без учета госпрограмм выросли на 7% и составили 76,2 млрд руб. (18,5% от выручки). Свободный денежный поток составил 16,6 млрд руб.