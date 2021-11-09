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СПБ Биржа планирует привлечь $150 млн в ходе IPO

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. СПБ Биржа планирует привлечь $150 млн в рамках IPO (первичное публичное предложение акций). При этом ценовой диапазон цены акции торговой площадки составляет $10,5-11,5, говорится в сообщении на сайте СПБ Биржи.

Во вторник площадка объявила о запуске предложения до 14,3 млн акций, которые будут выпущены компанией. "Предложение будет структурировано как первичное размещение выпущенных новых акций СПБ Биржи с целью привлечения средств в объеме, эквивалентном примерно $150 млн, при условии, что опцион на выкуп не будет исполнен", - отмечается на сайте биржи.

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