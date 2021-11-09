На Кубани выставили на торги издательство более чем с 80-летней историей

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Российский аукционный дом выставил на продажу 100% акций издательства "Советская Кубань", созданного в 1937 году в Краснодаре, сообщается на сайте аукционного дома.

"К продаже на торгах в рамках приватизации предлагается 741 981 обыкновенная именная акция в бездокументарной форме (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-34438-Е от 26 октября 2005 г, что составляет 100% от уставного капитала Акционерного общества "Издательство "Советская Кубань", - говорится в сообщении.

Уточняется, что начальная цена составляет 574 млн рублей, в лот входят четыре имущественных участка общей площадью 35 тыс. кв. м, на которых расположены здания. Торги состоятся через 15 дней.

На сайте издательства также сообщается, что организацию создали в 1937 году. В издательстве в том числе печатались газеты "Правда" и "Известия".