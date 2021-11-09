Агрегатор такси DiDi запустил в Краснодаре электромобили

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Китайский агрегатор такси DiDi запустил электромобили в Краснодаре. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании.

"С сегодняшнего дня при заказе такси в DiDi, одном из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу поездок, к жителям и гостям Краснодара может приехать автомобиль, работающий на электрической тяге. Этот пилотный проект станет первым шагом в рамках реализации стратегии DiDi по развитию электротранспорта в России. Кроме того, это первый опыт внедрения в партнерский автопарк электромобилей, которые на постоянной основе будут доступны для заказа широкому кругу пользователей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект реализуется совместно с лизинговой компанией "Контрол лизинг" и таксопарком-партнером, который приобрел у нее первую партию из 13 электрических автомобилей JAC iEV7S для выполнения заказов для DiDi. Проект проходит пилотную стадию, по итогам которой оценят экономическую эффективность и масштабируемость электроавтомобилей для работы в сегменте такси в России.

В компании отметили, что отдельную опцию заказа электромобиля в приложении агрегатора пока не предусмотрели, пассажир узнает, что к нему едет электрокар, уже после подтверждения заказа. При этом стоимость поездки на электромобиле не будет отличаться от обычных машин. Уточняется, что специальной подготовки для начала работы на электромобиле от водителей-партнеров DiDi не требуется. Водители проходят часовой инструктаж о процессе зарядки и восстановления аккумулятора, после которого могут выходить на смену. Для полной зарядки автомобиля потребуется от 45 минут. В Краснодаре работает более 30 зарядных станций.

"Мы в DiDi определяем будущее перевозок тремя трендами: автоматизация, электрификация и совместное использование транспорта. В мире компания уже несколько лет успешно работает по всем этим направлениям, и мы готовы делиться своими наработками и опытом для развития российского рынка. Сегодня мы начинаем с 13 электромобилей, и планируем уделить значительное внимание развитию этого направления для формирования устойчивого маркетплейса DiDi в России. Появление и рост числа таксопарков с электромобилями позволит загрузить расширяющуюся сеть электрозаправочных станций, что позитивно скажется на развитии электротранспорта в целом", - приводятся в сообщении слова директора по стратегическим проектам DiDi в России Даниила Петина.

Исполнительный директор "Контрол лизинг" Александр Усов отметил, что в партнерстве с компанией Electro.cars создали уникальные продукты для финансирования электрозарядной инфраструктуры и создания электрофлитов.