Эксперты рассказали, что россияне чаще всего покупали в период нерабочих дней

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Гаджеты, одежда и товары для ремонта составили топ-3 покупок россиян в период нерабочих дней 28 октября - 7 ноября, свидетельствуют данные аналитики Чек Индекса (Checkindex.ru - аналитический ресурс компании "Платформа ОФД", крупнейшего оператора фискальных данных страны, который ежедневно обрабатывает 48-50 млн кассовых чеков с более 1 млн онлайн-касс со всей страны).

Согласно аналитическим данным, за 30 октября - 7 ноября и сопоставимый период прошлого года, а также за период до объявления ограничений 9-17 октября 2021 года в России в топ-3 категорий в онлайн-продажах: электроника и бытовые товары - средний чек составил 16 545 руб., на 8% выше, чем в середине октября, и на 18% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении - выше на 17%, а по сравнению с прошлогодним показателем - на 46%. Следующая по популярности категория - "одежда и обувь" - средний чек составил 8 698 руб., на 8% выше, чем в середине октября, и на 19% выше, чем в прошлом году. Объем продаж - ниже на 21%, а по сравнению с прошлогодним показателем - на 44%. Замыкают топ стройматериалы и товары для хозяйства - средний чек составил 7 812 руб., на 26% ниже, чем в середине октября, и на 20% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж - выше на 131%, а по сравнению с прошлогодним показателем - на 199%.

В ресторанах и барах, которые были закрыты в этот период и работали только на доставку и самовывоз средний чек составил 1 342 рубля, на 5% ниже, чем в середине октября, и на 6% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж - выше на 8%, а по сравнению с прошлогодним показателем - на 40%.

В продуктовых супермаркетах средний чек составил 2 096 рублей, на 8% выше, чем в середине октября, и на 14% выше, чем в прошлом году. Объем продаж - выше на 18%, а по сравнению с прошлогодним показателем - на 81%.

Эксперты "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД" отмечают, что в связи с введенными ограничениями закономерно вырос спрос на покупку товаров онлайн, в первую очередь, на товары для ремонта и строительства, а также на электронику. Похожая ситуация, но с более заметным всплеском потребительского интереса наблюдалась накануне и в первые дни первых этапов пандемийных ограничений в 2020-2021 годах. Однако в этот раз гораздо меньше волатильности продаж.

Ретейл старается своевременно реагировать на такие изменения: онлайн-шопинг поддержало объявление распродаж со стороны ряда интернет-порталов, которые перенесли на длинные выходные действие массовых скидок с ежегодного "дня холостяка 11.11" (популярная дата старта распродаж в преддверии новогодних праздников в разных странах мира).