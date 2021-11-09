Пассажиропоток аэропорта Геленджик увеличился более чем в два раза с начала года

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Геленджик за 10 месяцев 2021 года обслужил более 994 тыс. человек - на 115% выше прошлогодних показателей, когда аэропорт принял почти 463 тыс. пассажиров. Это позволило ему впервые в истории выйти из категории малых аэропортов с пассажиропотоком до полумиллиона человек в год, сообщили в пресс-службе авиаузла.

"За 10 месяцев 2021 года пассажиропоток аэропорта Геленджик составил 994 433 человека, что на 115 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда аэропорт обслужил 462 983 пассажира и на 195% больше, чем в январе - октябре доковидного 2019 года, когда услугами аэропорта воспользовались 337 302 человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что увеличение пассажиропотока связано с расширением маршрутной сети и увеличением числа рейсов на действующих направлениях. В январе - октябре этого года на прилет аэропорт обслужил 487 972 пассажира, на вылет - 506 461. Также выполнено 8 187 взлетно-посадочных операций.

"В последних числах октября аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание полетов, рейсов и направлений в этом году в два раза больше, чем в зимнем сезоне 2020 года", - приводит пресс-служба слова генерального директора ООО "Аэропорт Геленджик" Ивана Таранченко.

По информации пресс-службы, наиболее востребованным направлением стала Москва. На данном направлении авиакомпании обслужили около 744 тыс. пассажиров. Также популярными являются направления в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Уфу и Красноярск.