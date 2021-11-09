В аэропорту Владикавказа в 2022 году откроют аэровокзал для внутренних линий

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. Аэровокзальный комплекс для международных и внутренних воздушных линий, в который инвестируют свыше 1,8 млрд рублей, планируется открыть в 2022 году, сообщил ТАСС во вторник министр экономического развития региона Заур Кучиев.

"В международном аэропорту Владикавказа активными темпами ведется реализация инвестиционного проекта по строительству нового аэровокзала. Частные инвестиции в этот важный для развития туризма региона объект составляют 1 млрд 815 млн рублей. Планируется, что новый аэровокзальный комплекс будет открыт в 2022 году", - сказал он.

Власти Северной Осетии - Алании считают возведение нового корпуса аэровокзала стратегическим решением в связи со строительством к концу 2024 года всесезонного горнолыжного курорта "Мамисон". Поставлена цель принять первых туристов уже в 2023 году, поэтому строительно-монтажные работы в аэропорту ведутся и днем, и ночью.

"Появление нового аэровокзального комплекса поможет перераспределить потоки гостей республики, пользующихся для передвижения воздушными судами. Реализация проекта позволит создать около 190 новых рабочих мест", - уточнил министр.

Ранее сообщалось, что застройщик - ОАО "Международный аэропорт Владикавказ" - возводит на территории аэропорта двухэтажное здание аэровокзала, площадки авиаперрона, дизельную электростанцию, трансформаторную подстанцию, резервуары противопожарного запаса воды, локальные очистные сооружения и иные объекты и коммуникации. Вдоль северного фасада здания аэровокзала выделят отдельную полосу для стоянки перронных автобусов, а также устроят двухсторонний путь движения спецтранспорта. Въезд и выезд на территорию нового терминала будет организован с автодороги А-161. Прогнозируемый годовой пассажиропоток внутренних воздушных линий аэропорта составляет 550 тыс. пассажиров в год, проектная пропускная способность нового комплекса - 200 пассажиров в час.

Об аэропорте

Международный аэропорт "Владикавказ", расположенный в 26 км от столицы Северной Осетии - единственный на территории республики и одно из первых авиапредприятий в Кавказском регионе. Аэродром в Северной Осетии, открытый в 1936 году, во время Великой Отечественной войны, служил базой для эскадрильи самолетов-истребителей. Строительство современного гражданского аэропорта здесь было начато в 1979 году.

Сегодня аэропорт Владикавказа занимает третье место по пассажиропотоку среди аэропортов Северо-Кавказского федерального округа. Его эксплуатацию осуществляет ОАО "Международный аэропорт Владикавказ", входящее в холдинг "Новапорт". За девять месяцев 2021 года аэропорт обслужил свыше 520,2 тыс. пассажиров, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. По сравнению с 2019 годом пассажиропоток вырос на 23,6%.

География полетов постоянно расширяется. Летом расписание пополнилось тремя заграничными - в Ереван, Баку, Каир и одним внутренним (Симферополь) направлениями, с 1 ноября запущен новый прямой рейс из Владикавказа в Стамбул, с 9 октября - в Хургаду.