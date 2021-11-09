Кабмин выделил ЦСР 57 млн рублей на ускорение развития регионов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) направит Центру стратегических разработок (ЦСР) 57,1 млн рублей из резервного фонда правительства на создание экспертно-аналитических материалов для ускорения развития российских субъектов. Это следует из распоряжения кабмина, размещенного на портале официальной правовой информации.

"Выделить в 2021 году Минэкономразвития России в целях реализации стратегической инициативы "Экспертно-аналитическое обеспечение экономического и инфраструктурного развития регионов, городов и агломераций" бюджетные ассигнования в размере 57080 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации на предоставление субсидии фонду "Центр стратегических разработок", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, ЦСР должен подготовить не менее 15 предложений по ускорению экономического развития российских регионов, а также экспертные заключения об оценке региональных инфраструктурных и инвестиционных проектов и планов развития городских агломераций.

Кроме того, правительство выделило Минэкономразвития 38,1 млн рублей для предоставления ЦСР субсидии на "информационно-аналитическое, экспертное и организационное сопровождение сфере реализации политики ограничения выбросов парниковых газов". Эти средства также выделены из резервного фонда правительства, говорится в распоряжении, опубликованном на портале официальной правовой информации.