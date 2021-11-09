Корейский инвестор планирует построить гольф-поле в приморской бухте Муравьиная

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Корейская компания-инвестор "Хэчжунг Дивелоперс" планирует построить профессиональное поле для гольфа с перспективой проведения международных турниров на территории туристического кластера в бухте Муравьиная. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Новый проект будет отличаться от проектируемых на территории российского Дальнего Востока гольф-полей. Специалисты корейской компании изучив зарубежный опыт и природные условия на месте строительства, решили расположить гольф-поле не на плоской поверхности, а на достаточно крутых склонах. Такая архитектура поля придает игре дополнительную сложность, что, несомненно, привлечет профессиональных игроков в гольф как из России, так и из-за рубежа", - пояснили в пресс-службе.

Помимо поля для гольфа на 36 лунок здесь также планируют разместить ландшафтный парк, где планируется воссоздать эко-зону с уникальными растениями-эндемиками Приморья, построить гольф-академию с тренировочной площадкой для начинающих гольфистов, а также клубный дом, гостиницу, гостевые коттеджи и другую сопутствующую инфраструктуру. Реализовать проект планируется на территории 250 га в два этапа: срок реализации первого этапа (строительство гольф-поля с клубным домом) - до 2024 года, второго этапа (строительство ландшафтного парка, гостиницы, гостевых коттеджей) - до 2026 года. Планируемый объем инвестиций - более 6 млрд рублей.

"Мы оказали проекту административную поддержку по вопросу подбора земельного участка, налоговых режимов и организации работы в регионе в целом. До момента ввода в эксплуатацию проект эко-района с гольф-полем будет находиться на совместном консультационном и административном сопровождении региональных институтов развития", - отметил директор АНО "Инвестиционное агентство Приморского края" Игорь Трофимов, слова которого приводит пресс-служба.

Развитие и помощь в реализации инвестиционных проектов в Приморском крае проходит в рамках программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края". Основными целями краевой программы, которая рассчитана до 2027 года, является создание благоприятных условий для развитие малого и среднего бизнеса в крае, создание оптимальных условий для сбалансированного и устойчивого бюджета, а также условий для эффективного управления имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края.