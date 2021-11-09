Эксперт: участие в "зеленых" проектах поможет российскому бизнесу выйти из-под санкций

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Участие в "зеленых" проектах, соответствующих новой российской таксономии, может помочь российским компаниям выйти из-под санкционного давления. Такое мнение высказал во вторник глава международной методологической организации в области зеленого финансирования Climate Bond Initiative Шон Кидни в ходе "Дня зеленого финансирования", организованного ВЭБ.РФ и Сбербанком на Международной климатической конференции СОР-26.

"Если вы будете заниматься "зелеными" проектами, реальными "зелеными" и климатическими проектами, соответствующими новой российской таксономии, это прекрасный способ вырваться из-под санкционного давления. Вряд ли это возможно для попавших под санкции физических лиц, но для компаний - вполне. Но международное сообщество должно видеть, что эти проекты реальны, действительно помогают бороться с глобальным потеплением и улучшают жизнь людей", - заявил Кидни.

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. Она является 26-й конференцией участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата и третьей встречей сторон Парижского соглашения.