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"Оператор ГТС Украины" закупит 400 млн куб. м газа для балансировки системы

Аукцион запланирован на 5 января

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Компания "Оператор ГТС Украины" проводит тендер на закупку 400 млн куб. м газа для балансировки системы. Соответствующая информация размещена на портале "Прозорро" - единой электронной системе публичных государственных и коммунальных закупок на Украине.

В информации об объявленном тендере указывается, что аукцион будет проведен 5 января, срок подачи предложений заканчивается 30 ноября. Период поставки топлива - до 31 декабря 2022 года.

Стартовая цена - 12,464 млрд гривен ($478 млн) за 400 млн куб. м газа.

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