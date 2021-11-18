20 лет ГТЛК: как стать лидером российского рынка лизинга

В 2021 году Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) празднует свое двадцатилетие. За это время она стала лидером российского рынка лизинга с объемом портфеля свыше триллиона рублей. Транспорт компании соединяет города и страны, делает поездки безопасными и комфортными. Авиация обеспечивает транспортную доступность в регионах, где любое другое сообщение затруднено. Четверть федеральных дорог ремонтируется техникой ГТЛК. Самолетами, принадлежащими компании, летает каждый шестнадцатый пассажир в России. Санитарные вертолеты спасают жизни. Общественный транспорт придает новой мобильности жителям городов. Об основных направлениях деятельности ГТЛК и о том, как работа компании помогает развиваться российской транспортной отрасли, - в материале ТАСС и ГТЛК. Авиация История ГТЛК началась в 2001 году. На заре своего становления компания была узкопрофильной и нишевой. Первым для ГТЛК направлением со дня основания было авиационное. В дальнейшем виды деятельности множились, ГТЛК не только смогла выйти в лидеры отечественного рынка лизинга, но и утвердиться на международной арене, в том числе как эмитент. Сегодня авиационные активы составляют 33% портфеля (по остатку невозмещенных инвестиций) ГТЛК, а ее воздушный флот - 310 судов. Как государственная компания ГТЛК многое делает для развития отечественного авиастроения, "раскатки" новых типов воздушных судов и их вывода на рынок. По сегодняшним оценкам, до 2030 года рынку понадобится 700 самолетов, сделанных в России. На большинство из них уже есть запросы от авиакомпаний. С 2015 года ГТЛК занималась продвижением регионального лайнера SSJ100. Авиакомпании получили в лизинг 46 самолетов. В 2016 году началась программа лизинга локализованных чешских пассажирских самолетов L-410. Они собираются в России и предназначены для местных перевозок. Также ГТЛК разработала программу лизинга турбовинтовых самолетов Ил-114-300, первые воздушные суда в серии будут построены в 2022 году.

Все это - региональные самолеты, которые напрямую связывают города без необходимости тратить время на транзитные перелеты через крупные пересадочные пункты вроде Москвы. Благодаря своей активности на этом фронте с прошлого года ГТЛК входит в топ-5 мировых лизингодателей региональных самолетов. ГТЛК следит за тем, чтобы эксплуатанты могли наладить связь с производителями техники: проконсультироваться по эффективному использованию, вовремя получить нужные запчасти или сервис. Соблюдение баланса между потребностями авиакомпаний и возможностями производителей - важный принцип работы на рынке. Если отечественные компании не могут найти необходимую технику на внутреннем рынке, ГТЛК помогает удовлетворить их запросы: например, "Аэрофлот" арендует у нее импортные широкофюзеляжные самолеты через международную лизинговую платформу GTLK Global. ГТЛК ищет экспортные рынки для отечественной продукции и поставляет ее через GTLK Global. Модели вертолетов Ми-171А2, Ми-8 и Ка-32 популярны за границей. Именно с их помощью в 2021 году активно тушили природные пожары в Греции и Турции.

В этом году ГТЛК заключила первый экспортный контракт на лизинг вертолетов с индийской авиакомпанией. Сегодня GTLK Global входит в топ-50 авиализинговых компаний в мире. Одно из стратегических направлений для ГТЛК - беспилотная авиация. ГТЛК планирует участвовать в проекте-маяке "Беспилотная аэродоставка грузов". Пилотный проект запустят на Дальнем Востоке. По предварительным оценкам, использование беспилотников повысит среднюю скорость логистики на региональной маршрутной сети почти в два раза, позволит в перспективе увеличить объемы грузопотока в 11 раз и при этом снизит стоимость логистических сервисов в 1,8 раза.

Железнодорожный транспорт Если вы путешествовали по России по железной дороге, то, скорее всего, видели вагоны ГТЛК. Ей принадлежит 8% всего парка страны. Это около 100 тыс. вагонов. Направление открылось в компании в 2010 году. За десять лет ГТЛК вышла на первое место в России по количеству железнодорожной техники, переданной в операционную аренду. За последние годы вырос спрос на инновационные вагоны, которые позволяют перевозить больше груза за один рейс. Это сильно снижает затраты на логистику. Уже сейчас такие вагоны становятся самыми популярными на рынке, особенно в восточной части России, где не так разветвлена сеть железных дорог. В прошлом году рынок железнодорожных грузоперевозок упал, но сейчас восстанавливается хорошими темпами.

ГТЛК поставила пригородным пассажирским компаниям более 300 вагонов электричек. Это особенно важно в регионах, где железнодорожный транспорт - единственный способ добраться до места работы, а местные бюджеты не позволяют провести модернизацию поездов. До 2024 года пригородному транспорту по всей стране понадобится до 5 тыс. вагонов электричек, и ГТЛК будет активно участвовать в обновлении парков техники. Железнодорожное направление сегодня крупнейшее для ГТЛК. Этот сегмент занимает в лизинговом портфеле 35% (по остатку невозмещенных инвестиций).

Водный транспорт Россия - страна с длинными полноводными реками и одной из самых протяженных морских береговых линий. Такая ситуация создает большие возможности для развития водного транспорта. Речной транспорт может пройти там, где природные условия не позволяют проложить автомобильную или железную дорогу. Чем больше судов может добраться до удаленных регионов, тем активнее там будет расти уровень жизни людей и развиваться торговля. В 2013 году ГТЛК открыла направление водного транспорта и к сегодняшнему дню владеет флотом в 180 судов. ГТЛК обеспечивает заказами многие судостроительные предприятия России, способствуя созданию новых рабочих мест и обеспечивая серийность производства. По оценкам экспертов, в ближайшие годы России может понадобиться порядка 4 тыс. новых грузовых речных судов и порядка 1,9 тыс. пассажирских. Потребность в морских судах будет плотно связана с развитием Северного морского пути. Новые суда помогут оживить внешнюю торговлю, потому что сейчас российские перевозчики иногда не могут заходить в иностранные порты из-за ограничений на возраст судов. Сегодня в России самый большой спрос на сухогрузы различных модификаций. В русле актуальных трендов ГТЛК уже сдала несколько серий сухогрузов, а недавно заказала еще одну из 11 судов на верфях Нижнего Новгорода.

В будущем ГТЛК планирует участвовать в строительстве новых судов высокого ледового класса. Такие суда способны двигаться через лед толщиной от одного до нескольких метров. Их построят для работы в Арктике, чтобы наладить судоходство по Северному морскому пути и нарастить товарооборот с регионами, отрезанными от навигации большую часть года. Кроме того, при развитии водного транспорта Севморпуть может стать выгодной альтернативой привычным сухопутным маршрутам и даже посоперничать с Панамским и Суэцким каналами, которые связывают Атлантический и Тихий океаны. Два сухогруза, построенных по заказу ГТЛК, уже прошли по Севморпути этой осенью. К 2024 году грузопоток на нем должен вырасти до 80 млн тонн. Через платформу GTLK Global удалось наладить сотрудничество с иностранными компаниями и в части лизинга водного транспорта. Например, этой осенью Группа ГТЛК передала два контейнеровоза немецкой компании HAMMONIA Reederei, а также поставила норвежскому холдингу Havila экологичный гибридный круизный паром, работающий на СПГ и электроэнергии. Всего в интересах заграничных компаний заказано 37 судов, 25 уже передано в лизинг.

Городской транспорт Общественный транспорт в России должен быть таким, чтобы передвигаться на нем можно было безопасно, быстро и комфортно. С 2009 года ГТЛК работает в этом сегменте, помогая региональным властям обновлять парк общественного транспорта на базе программ с государственным софинансированием. В прошлом году одна из таких программ стартовала на основе национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД). Для ГТЛК это не коммерческая история, а важный проект с точки зрения социальной значимости. За два года компания поставила свыше тысячи единиц техники в 17 городских агломераций. Как правило, это дотационные регионы, власти которых не могут заменить изношенный транспорт без федеральной помощи. Инвестиции в проект достигли 16,8 млрд рублей, где 9,4 млрд - средства федерального бюджета, а еще 7,4 млрд привлеченных ГТЛК с рынка.

Поставки новых автобусов - это хорошо, но только современной "оболочкой" дело не ограничивается. Важна и "начинка". Техника ГТЛК оборудована системой "Антисон", которая повышает безопасность перевозок, а также валидаторами для безналичной оплаты проезда. Это помогает избежать утечек в "черные кассы" и выстроить транспортным компаниям прозрачную и понятную тарифную сетку, поскольку все средства теперь будут доходить до них. Кроме того, поставляемый по БКД транспорт низкопольный и удобен для маломобильных граждан и пассажиров с детьми. По плану мероприятия по обновлению городского пассажирского транспорта нацпроекта БКД продлятся до 2024 года. За этот период ГТЛК рассчитывает инвестировать в программу 33 млрд рублей и поставить 2,1 тыс. единиц техники.

Проекты по лизингу пассажирского транспорта - отличная платформа для развития "зеленого" направления в экономике. Вся поставляемая по БКД техника экологична. Речь идет об автобусах на газомоторном топливе, троллейбусах и трамваях. Энергоэффективный и экологичный транспорт положительно влияет на экологическую ситуацию в городах. К тому же он способствует снижению стоимости перевозок за счет более дешевого источника энергии.

Инфраструктура Развитая инфраструктура не менее важна, чем самые современные средства передвижения. В ГТЛК это понимают и участвуют в создании новейших транспортных узлов. В 2018 году началась работа над универсальным морским торговым портом "Лавна" в Мурманске. Активное строительство стартовало этой осенью. В 2023 году планируется запуск угольного терминала, а затем организация перевалки контейнеров и генеральных грузов. "Лавна" - современный транспортный узел со всей сопутствующей инфраструктурой, в том числе железнодорожной. Он поможет решить стратегические задачи: нарастить экспорт, уйти от использования портов Прибалтики и открыть новые рынки сбыта для российских экспортеров. Кроме того, "Лавна" может помочь развитию перевозок по Северному морскому пути. Для региона же реализация столь масштабного проекта означает новые рабочие места и рост налоговых поступлений в бюджет.

Транспортно-логистический комплекс "Южноуральский" на юге Челябинской области - тоже один из таких проектов. Он должен стать перевалочной базой для товаров из Китая в Европу и стратегическим объектом развития нового "Шелкового пути". "Южноуральский" - это удобные железнодорожные пути для большого количества составов, зоны таможенного досмотра и огромные склады для разнообразных грузов. Благодаря современной инфраструктуре "Южноуральского" через территорию РФ сможет пройти больше торговых грузов с высокой скоростью. Недавно ГТЛК привлекла японские инвестиции в еще один инфраструктурный проект, касающийся перевалочных СПГ-хабов, - на строительство плавучих хранилищ сжиженного природного газа у берегов Камчатки и Мурманска. Инвесторы из Японии считаются очень консервативными, поэтому в компании расценивают этот шаг как символ доверия и хорошей международной репутации ГТЛК. Цифровизация ГТЛК намерена стать пионером цифровизации транспортной отрасли и машиностроения. В 2019 году правительство включило ее в контур программы "Цифровая экономика РФ", а в 2021-м компания утвердила собственную Стратегию цифровой трансформации до 2025 года. ГТЛК планирует вложить за этот период порядка 1,2 млрд рублей. ГТЛК проведет как внутреннюю цифровую трансформацию, направленную на повышение точности принятия решений в компании, так и внешнюю, целью которой является импортозамещение. На сегодняшний день рынок цифрового оборудования преимущественно занят иностранным "железом", ГТЛК же планирует продвигать отечественных производителей. Благодаря развитой цифровизации и гибкости ГТЛК смогла продолжать полноценно работать во время пандемии коронавируса, не прерывая бизнес-процессы и не останавливая поставки техники. За одну неделю 2020 года компания полностью перешла на работу в онлайн, не потеряв в качестве. Сегодня ГТЛК предоставляет в лизинг цифровое оборудование и программные решения. Это могут быть серверы и кабели, а могут быть и сложные программы для организации движения транспорта, распределения грузов, управления большими скоплениями людей и обеспечения безопасности. "Зеленая" повестка ГТЛК стала первой лизинговой компанией России, получившей ESG-рейтинг. Национальный рейтинг ESG-III от агентства "Эксперт РА" означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений в компании. Независимая экспертиза помогла оценить, где компания находится сейчас и в каком направлении ей необходимо двигаться дальше. Ответственное ведение бизнеса - часть стратегического видения ГТЛК. Уже много лет компания реализует "зеленые" и социальные проекты. Это прежде всего касается поставок в лизинг экологичной техники: городского и пригородного пассажирского транспорта на природном газе, а также электроэнергии и водных судов на СПГ. Также ГТЛК инвестирует в проекты высокой социальной значимости. К ним относится лизинг вертолетов для нужд санавиации и обеспечения связанности труднодоступных территорий, а также общественного транспорта, удобного для маломобильных граждан и пассажиров с детьми. В общей сложности доля "зеленых" и социальных проектов в лизинговом портфеле компании составляет более 22%. Сейчас ГТЛК находится в процессе формирования своего собственного ESG-профиля, который поможет ей оставаться надежным партнером как для государства, так и для общества.