Липецкие аграрии вырастили на 16% больше тепличных овощей, чем год назад

ЛИПЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области с 2021 года вырастили на 16% больше тепличных овощей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"По оперативным данным на 9 ноября в четырех теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 133 тыс. тонн овощей и зелени, это на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было получено 114,7 тыс. тонн",- сказал Артамонов. Он отметил, что перед аграрным сектором области стоят задачи по росту урожая овощей и повышению конкурентоспособности. "К тому же эта отрасль дает новые рабочие места и стабильную заработную плату жителям Липецкой области", - подчеркнул Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации сообщили, что с начала года урожай огурцов составил 67,9 тыс. тонн, томатов - 64,5 тыс. тонн. "В этом году липецкие аграрии сделали акцент именно на томатах: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их получено на 32% больше", - сказал собеседник агентства. Кроме того, собрано 690 тонн салата.

Между тем, как заметили в пресс-службе, в области подходит к завершению уборка овощей в открытом грунте. "Осталось обработать около 8% площадей, отведенных под эти культуры, на 9 ноября этого года с 372 га получено 13,8 тыс. тонн", - заключили в пресс-службе.