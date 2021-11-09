Тверская область вернулась на допандемийный уровень занятости населения

ТАСС, 9 ноября. Уровень регистрируемой безработицы в Тверской области с начала 2021 года сократился до 0,6%, число ищущих работу составило 4,3 тыс. Регион преодолел сложности в период пандемии коронавируса и восстановил показатели 2019 года в сфере труда, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"По данным на октябрь, число людей, ищущих работу, составило 4,3 тыс. <...> С начала года снизился и уровень регистрируемой безработицы - до 0,6%. <...> Регион преодолел непростую ситуацию в экономике в период пандемии коронавируса и восстановил показатели 2019 года в сфере занятости населения", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В регионе по некоторым направлениям спрос на рынке труда превышает предложения, в топ-10 профессий по количеству вакансий входят рабочие, персонал для предприятий сельского хозяйства, обрабатывающих производств, IT-сферы, медики и другие специалисты. Эта тема обсуждалась 9 ноября на заседании облправительства, на котором губернатор Игорь Руденя отметил, что необходимо синхронизировать работу по насыщению рынка труда с системной подготовкой молодых кадров. "Важно, чтобы было понимание - какие профессии и в каком объеме следует готовить в ближайшие годы. Мы видим, что в первую очередь это рабочие и инженерные кадры, а также специалисты для здравоохранения и образования", - подчеркнул Руденя.

По данным пресс-службы, способствовать сохранению стабильной ситуации на рынке труда будет новый формат работы службы занятости населения, в которой под брендом "Работа России" создаются площадки, нацеленные на решение проблем с учетом бизнес-ситуации или индивидуальных жизненных обстоятельств людей. "Уже переформатирован центр занятости в Твери. В обновленных центрах ряд услуг можно будет получить дистанционно: это подача заявлений и перерегистрация, онлайн-консультации, дистанционное собеседование с работодателем и другие", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, Тверская область в 2020 году вошла в число 15 субъектов России с самым низким уровнем безработицы. В апреле 2021 года 7,8 тыс. человек были зарегистрированы в регионе в качестве безработных, что в 2,6 раза меньше, чем было по итогам 2020 года. При этом число вакансий на предприятиях региона превысило 15 тыс. По прогнозам областной службы занятости, к концу года количество безработных не превысит 4,1 тыс.