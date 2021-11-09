Выручка АО "Роснано" за девять месяцев увеличилась почти в шесть раз - до 22,2 млрд рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Выручка АО "Роснано" за девять месяцев 2021 года увеличилась почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 22,2 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

АО "Роснано" опубликовало финансовую отчетность за девять месяцев 2021 года по РСБУ. Выручка выросла в 5,9 раза, до 22,2 млрд рублей, валовая прибыль - в 5,3 раза, до 15,3 млрд рублей, чистая прибыль составила 2,9 млрд рублей, а расходы на управление снизились на 1 млрд рублей.

"Несмотря на то, что менеджмент компании третий квартал подряд демонстрирует стабильные положительные результаты по выручке и прибыли, остаются факторы, сдерживающие развитие. Речь об исторически сложившихся обязательствах. Начисленные процентные расходы за девять месяцев 2021 года составили 11,5 млрд рублей. Стратегическая задача менеджмента на ближайшие месяцы - снижение уровня долговой нагрузки, сформированной до начала 2021 года", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правления по экономике и финансам УК "Роснано" Максима Сахарова.

Положительная динамика обусловлена в том числе инвестиционным доходом от проектов ветрогенерации. "Роснано" продолжит развивать ESG-направление в рамках программы поддержки генерирующих мощностей ВИЭ на горизонте 2025-2035 годов.

В Группу "Роснано" входят АО "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D-центров в 37 регионах России.