Кубань сможет расширить рынки сбыта зерна в России за счет субсидирования ж/д перевозок

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Включение Краснодарского края в перечень территорий-поставщиков, на которые распространяется субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции, позволит региону расширить внутренние рынки сбыта зерна в РФ и продолжать увеличивать объемы урожая. Об этом заявил журналистам во вторник председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

На прошлой неделе сообщалось, что правительство России расширило механизм субсидирования перевозок сельхозпродукции по железной дороге, в расширенный перечень территорий в том числе вошел и Краснодарский край.

"Все это, на мой взгляд, должно стать дополнительным стимулом для кубанских аграриев по увеличению ими объемов выпускаемой продукции, достижению новых рекордов по выращиванию и сбору зерна. Ведь импульсом для дальнейшего развития сельского хозяйства является не только освоение новых площадок для сбыта товаров за рубежом, но и расширение внутреннего рынка. А субсидирование железнодорожных перевозок может стать для этого хорошим подспорьем", - заявил Бурлачко.

Он отметил, что Краснодарский край большую часть зерна направляет на экспорт, при этом сельхозпродукция поставляется и в регионы страны, в том числе отдаленные, а снижение стоимости транспортировки, по его словам, позволит нарастить объемы социально-значимой продукции в тех субъектов России, где ее не хватает.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Краснодарском крае обновлен исторический рекорд - собраны 15,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса, из которых пшеницы - 10,6 млн тонн, а 90% зерна - продовольственного класса. Краснодарский край является основным аграрным регионом РФ, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. Кроме того, Кубань - основной экспортер зерна, основной вид экспортируемой продукции - пшеница.

В соответствии с новым постановлением, перевозки пшеницы, ячменя и кукурузы по льготному тарифу станут возможны в Крым и Севастополь, государство простимулирует доставку из южных регионов страны в связи с тем, что в ряде субъектов прогнозируется недобор урожая зерновых: в перечень территорий, откуда можно будет отправлять субсидируемые грузы, добавлены Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская и Ростовская области; в списки пунктов назначения - Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, а также Кировская, Оренбургская, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области.